OL : Laurent Blanc pointe les 3 lacunes de son équipe face au FC Nantes

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Après son nul à la Beaujoire (0-0), l'OL s'est fait rejoindre au classement par... Clermont, victorieux de Rennes (2-1). C'est dire si la saison rhodanienne (25 points en 18 matches, à 8 longueurs des places européennes) est décevante jusque-là. Dans les travées de la Beaujoire, Laurent Blanc n'a pas fait un autre constat. Selon lui, sa formation commet trop de fautes techniques, manque de joueurs de couloir performants et de sérénité dans le jeu.

"Je sentais en première mi-temps qu'on avait envie, mais on faisait des erreurs techniques. Ca a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Si on veut revenir en haut, il va falloir gagner beaucoup de matches. Le nul à Nantes, dans le contexte actuel, c'est logique, même si je ne m'en contente pas. On fait les contre-performances à domicile. Il y a de moins en moins de joueurs de couloir performants. On a récupéré des joueurs, mais ils ne sont pas à 100% pour le moment. C'était mieux aujourd'hui, mais j'espère que ce sera encore mieux bientôt. Il faut être plus serein quand on a le ballon. On a des joueurs très bons techniquement. Je le vois à l'entraînement, mais on n'arrive pas à le passer en match."