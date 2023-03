OL : Blanc rappelle une évidence à ses joueurs avant le FC Nantes et s'attarde sur le cas Cherki

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le groupe

"Que j'ai un petit ou un grand effectif, j'essaye de metttre en place ce que je veux. Mardi mes joueurs ont baucoup couru et c'était intéressant. Les joueurs étaient réceptifs. Même si l'infirmerie se vide un petit peu, certains secteurs de jeu sont fournis mais pas trop. C'est bien de récupérer du monde mais cela ne me donne pas trop de choix. Les absents ? Quand il y en avait beaucoup, on ne faisait pas de point médical. Là il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bien."

Le match nul à Lille

"J'ai revu deux fois le match contre Lille, il y a des choses à dire et à corriger. Même si la fin nous a donné de la satisfaction car on a pris un point alors qu'on allait perdre. Mais on a pris qu'un point, j'aurais aimé prendre trois points. Des points du match m'ont plu à Lille mais d'autres m'ont déplu. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On a travaillé sur notre jeu, de temps en temps on subit des vagues de l'adversaire de manière inexpliquées. Et face à de belles équipes ont est punis, c'est ça le haut niveau. A nous de bien travailler."

Problèmes de jeunesse ?

"Non ce n'est pas toujours à cause de la jeunesse du groupe. Tout le monde doit prendre ses responsabilités, moi y compris. On devrai faire en sorte que les entames de chaque période soient bonnes contre Nantes. Il faut essayer d'enlever des problèmes et celui-là on peut l'enlever assez facilement je pense."

Rayan Cherki

"Quand tu as des joueurs confirmés, tu fais ton équipe par rapport à eux. Il faut aussi tenir compte de la jeunesse. Rayan Cherki et d'autres joueurs sont capables de jouer et de bien jouer en première division. Mais c'est difficile d'enchaîner sur le plan physique. j'espère qu'il va retrouver de la fraîcheur car il est très important pour nous. On esaye de le mettre dans les meilleures conditions pour le domaine où il est bon et pour essayer de gommer son point perfectible, pour ne pas dire autre chose, l'acte défensif. Il doit retrouve de la fraîcheur mentale et physique car il a beaucoup enchaîné. C'est un pallier à franchir."

Le FC Nantes

"Prendre les trois points, c'est la chose importane. Le 5 avril (en Coupe) cela sera un match différent dans un autre contexte. Je connais bien l'entraîneur et puis cela sera à Nantes. On va déjà essayer d'être présents ce vendredi."

La fin de saison

"On veut gagner les derniers matchs. Notre métier c'est de gagner, ce n'est pas perdre. On va se préparer pour essayer de gagner. Contre Nantes en Coupe, ce n'est pas un match qualificatif pour l'Europe mais s'il y a défaite on aura la réponse. Il nous manque quelque chose, on n'est pas loin. Le staff n'a pas le droit d'être démotivé. Je vais insister dans le jeu que je préconise et que je veux. Je pênse que les joueurs sont capables de le faire mais il faut être plus régulier dans la performance. Il faut aussi provoquer la chance. On aurait pu faire les mêmes matchs mais avoir cinq points de plus. A nous de faire une série. On insiste pour essayer de gagner les matchs. On peut toujours faire plus, je pense que les choses ont bien changé et on est sur la bonne voie."

Lacazette

"Quand il est là tout va bien, quand il est n’est pas c’est plus difficile. On ne le voit pas forcément quand il est là mais on le ressent quand il n’est pas là. Les gens qui connaissent le football savent que c’est un très bon joueur et un très bon buteur."

Propos retranscrits par RMC.