OL : Laurent Blanc remet un coup de pression à Rayan Cherki

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

A Strasbourg vendredi dernier, Laurent Blanc a surpris son monde en laissant Rayan Cherki durant 90 minutes sur le banc de l'OL. Une petite surprise dans la mesure où le milieu offensif de 19 ans s'était imposé comme un titulaire indiscutable sur les derniers mois.

Blanc a fait souffler Cherki, il attend des actes désormais

En conférence de presse avant Lyon – Montpellier, le « Président » a justifié son choix avec le besoin de refaire du jus pour l'international Espoirs tricolore : « Il avait besoin de souffler un petit peu parce qu'il a besoin de jus et d’être physiquement au top. Le jeu qu’il a et qu’il développe, ce n’est pas tout le monde qui peut le développer." Et de conclure : "Provoquer un « un contre un » il faut le faire et s’il n'est pas au top physiquement, il ne va pas être performant dans sa qualité première ».

Quant à savoir s'il s'était justifié auprès de Rayan Cherki, Laurent Blanc assure qu'il a beaucoup parlé et qu'il attend des actes : « Rayan, c'est certainement le joueur avec qui j'ai le plus parlé. A un moment donné, oui, les paroles sont importantes, de réconfort ou d'autres choses... Mais à un moment, il ne faut pas tout le temps parler. Il faut agir et Rayan sera important sur les cinq derniers matchs ».

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Laurent Blanc a justifié la mise au banc de Rayan Cherki lors de RC Strasbourg - OL. Le coach rhodanien espère que son milieu offensif de 19 ans sera bien reposé et apte pour être décisif lors du sprint final de la saison.

Alexandre Corboz

Rédacteur