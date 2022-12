OL : Laurent Blanc remonté contre ses joueurs, Cherki dans le viseur !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour son entrée en lice à la Dubaï Super Cup, l'OL s'est incliné hier soir face Arsenal (0-3), encaissant 3 buts en 45 minutes. À l'issue de la rencontre, les deux équipes ont effectué une séance de tirs au but remportée elle aussi par les Gunners (2-1), avec un Rayan Cherki qui s'est illustré en ratant une Panenka. Comme on pouvait s'y attendre, Laurent Blanc (57 ans) n'a pas apprécié et il ne s'en est pas caché au moment de livrer son analyse d'après-match au micro d'OLPlay.

« Le résultat n'est pas bon, la production des joueurs n'a pas été bonne, a-t-il déploré. Je ne suis pas content mais on a beaucoup sollicité les joueurs sur les derniers jours. On se prépare pour être prêts le 28 décembre contre Brest, il faut passer par là. Je n’ai que des enseignements négatifs à tirer de ce match. Je ne les dédouane pas pour autant et il y aura une explication de texte demain matin (aujourd’hui). Contre Liverpool (dimanche), ça va être difficile encore. »

Selon RMC Sport, l'attitude de Chrli sur son penalty raté aurait agacé staff et joueurs de vestiaire de l'OL. On imagine donc volontiers qu'il se fera donc passer un savon dans la journée par Blanc au sujet de sa nonchalance.