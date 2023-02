OL : Laurent Blanc très cash sur l'objectif Coupe et sur son manque de certitudes

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'effectif

"Ce n'est pas une hécatombe, mais face à Grenoble, il n'y aura pas de retour. Thiago Mendes s'est blessé contre Angers et Tolisso, quant à lui, sera peut-être dans le groupe. Demain on va avoir une équipe très jeune. J'espère qu'ils vont montrer le meilleur."

La Coupe, principal objectif ?

"Je ne privilégie pas la Coupe mais c'est le chemin le plus court pour aller en Europe. Je ne fais pas de croix. On joue les matchs. C'est aussi important pour Grenoble. On se dit qu'on n'est pas si loin. Ce que j'attends ? Je suis un amoureux du jeu, vous aussi mais moi demain si on gagne, je serai le plus heureux."

Grenoble

"J'ai visionné leurs matchs. Le dernier face au Havre. C'est une équipe qui a un impact important mais je me concentre beaucoup plus sur mon équipe. Ce sont des matchs dangereux pour notre équipe, parce qu'on est à domicile, face à une équipe de Ligue 2. La Coupe, c'est une compétition extraordinaire. On a la garantie d'avoir un bon terrain même si on devrait avoir un meilleur terrain."

L'OL actuel

"On peut être efficace. On est une équipe jeune. On a aucune garantie. Ils sont capables de faire des très grands matchs et des très mauvais."

Dejan Lovren

"Il nous amené son expérience, il fait beaucoup de bien à l'équipe, il aime transmettre. C'est un leader. Sa retraite internationale ? Il fait une carrière internationale énorme. Il estime avoir donné tout ce qu'il avait à donner."

