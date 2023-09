OL : Laurent Blanc, un "has been" pour les Anglais

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Il est loin le temps où, triomphant, Laurent Blanc assurait ne vouloir diriger que des grands clubs ! A l'époque, le champion du monde 98 bénéficiait des milliards du Qatar pour briller avec le PSG et de la science de Jean-Louis Gasset pour combler ses lacunes. Mais aujourd'hui qu'il n'a plus l'un ni l'autre à l'OL, les temps sont très durs ! Le Président multiplie les sorties médiatiques lunaires à défaut de trouver des solutions sur le terrain, ce qui lui a valu un article bien corrosif dans le très respectable quotidien anglais The Guardian !

Il est décrit comme un "problème" pour les Gones !

Laurent Blanc est ainsi décrit comme un "problème" pour l'OL en raison de son "manque d'énergie", de son "air sournois" et de son style de jeu "dépassé", qui ne font qu'empirer la situation des Gones ! Des critiques qui ne risquent pas d'améliorer la cote du technicien, que John Textor ne devrait pas renvoyer après la réception du PSG dimanche, malgré un début de saison catastrophique (1 point sur 9).

Laurent Blanc’s outdated tactics are holding Lyon back in Ligue 1 🇬🇧#Blanc

(The Guardian : https://t.co/9Dix7Y4Gz6) pic.twitter.com/tKLd51Sn5r — OL+ International (@OL_Plus_Inter) August 29, 2023

