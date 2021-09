OL : le bel hommage de Steven Gerrard aux Gones et à Gérard Houllier

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Présent en conférence de presse ce mercredi, le manager des Glasgow Rangers, Steven Gerrard a fait profil bas à 24h de la confrontation entre les champions d’Ecosse et l’Olympique Lyonnais, pour qui il a visiblement une grande estime : « Lyon a de très bons joueurs, c'est un gros club qui devrait être en Ligue des champions. Ils ont aussi un entraîneur très expérimenté et on ne se fait aucune illusion sur la difficulté du match que nous avons à jouer demain. On peut toujours apprendre en jouant contre les meilleures équipes. Les matches face à des équipes comme Lyon, c'est ce que tout le monde veut vivre ».

Gerrard a également eu une pensée pour l’ancien dirigeant lyonnais Gérard Houllier, décédé le 14 décembre dernier et qui a lancé sa carrière à Liverpool en 1998 : « J'aurais aimé qu'il soit là demain soir. C'est lui qui m'a lancé, qui m'a donné ma première chance, et grâce à lui, j'ai tellement appris en termes d'éducation et de connaissances... Le jour où j'ai appris sa mort a été une journée très triste pour moi et pour ma famille. J'espère que Gérard verra le match de là-haut et qu'il sera très fier des deux équipes ».

🗣 Les propos de Steven Gerrard avant d'affronter l'OL demain en Europa League :



« Lyon a de très bons joueurs, c'est un gros club qui devrait être en Ligue des Champions (...). Les matches face à des équipes comme Lyon, c'est ce que tout le monde veut vivre. » pic.twitter.com/DdKugOPqZn — PFC (@PassionFootClub) September 15, 2021