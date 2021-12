OL : le bon, la brute et le truand des Gones

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le bilan général :

13e de Ligue 1 (24 pts, un match en moins)

Qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa (adversaire à définir)

En instance de décision concernant le sort du match au Paris FC en 32e de finale de Coupe de France.

Le bon : Lucas Paqueta

S'il a beaucoup moins bien fini l'année qu'il n'a démarré la saison, le Brésilien est le sourire et l'éclaircie du début de saison de l'OL. En Seleçao, l'ancien du Milan AC est devenu la nouvelle coqueluche du public auriverde. A Lyon, le public lui a consacré deux chansons, preuve de l'amour incroyable qu'il suscite. LE joueur frisson d'une triste équipe rhodanienne en Ligue 1.

La brute : Anthony Lopes

« Lopes on fire, la la la la la la la ». Cette chanson, régulièrement entonnée dans le Virage Sud du Groupama Stadium, n'a sans doute jamais aussi bien résonnée que cette saison. Après un exercice compliquée et quelques polémiques sur ses sorties, le Portugais s'est reconcentré sur son jeu. Fini les provocations, place à l'action ! Auteurs de nombreuses parades dans un OL plus poreux que jamais défensivement, Anthony Lopes a fait fermer des bouches et donné beaucoup de points à son équipe... Avec toute la rage qui le caractérise.

Le truand : Jean-Michel Aulas

De retour sur le devant de la scène, particulièrement présent depuis l'affaire de la bouteille d'OL – OM, « JMA » a repris son rôle de « parrain » du football lyonnais au partant Juninho et à son discret directeur du football Vincent Ponsot. Hyperprésent médiatiquement, gesticulant quitte à ne pas être toujours audible par ses propos, le boss rhodanien fait toujours autant passer son club avant l'intérêt général... Et qu'importe si le monde du foot déteste ça.