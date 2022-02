OL : le club annonce une reprise économique, un mercato estival ambitieux en vue ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, la belle victoire sur Nice (2-0) s'est accompagnée pour l'OL d'une annonce forte concernant ses finances. Qui laisse augurer un marché estival actif, quand bien même la Champions League ne serait pas au rendez-vous de la prochaine saison. Les produits d'activité, hors ventes de joueurs, sont à nouveau à la hausse, +7%, pour un total de 116,1 M€

Le directeur général d'OL Groupe, Thierry Sauvage, a déclaré : « On a eu un retour de flux très important sur le premier semestre qui montre que la mécanique est repartie assez rapidement. Même si la crise n’est pas tout à fait finie, elle me semble être derrière nous ». ​L’excédent brut d’exploitation est revenu dans le positif à + 14,7 M€, soit une progression de 24 M€ par rapport à un an auparavant.

