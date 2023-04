OL : le club dément le désengagement de Textor dans l'OL Féminin

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

Ce mercredi, le quotidien L’Equipe a indiqué que John Textor, le propriétaire de l'OL, avait vendu la majorité des parts de l’OL féminin à Michele Kang, qui aurait racheté 52% des parts de l’OL Féminin pour un peu plus de 50 M€. Une information démentie par le club rhodanien via un communiqué.

« OL Groupe a déjà démontré sa forte volonté de créer le premier multi club féminin »

« Depuis très longtemps et concrétisé depuis trois ans avec OL Reign, OL Groupe a déjà démontré sa forte volonté de créer le premier multi club féminin, basé sur une synergie à travers tous les continents. OL Groupe a toujours porté l’idée de contribuer positivement au développement du sport féminin et de ses athlètes pour tendre davantage vers l’excellence. Dans ce contexte, il est vrai qu’OL Groupe échange aujourd’hui avec un certain nombre de nouveaux partenaires pour faire évoluer son projet et encore plus réaffirmer et amplifier sa position de leader mondial du football féminin. » A noter que si Michele Kang devenait effectivement propriétaire de l'OL, cette dernière ne pourrait pas diriger la franchise OL Reign, elle qui est déjà à la tête d'une équipe de NWSL à Washington.