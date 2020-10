OL : le club lyonnais très fortement touché par la Covid-19 ?

L'information a été donnée en toute fin d'après-midi par nos confrères du Progrès. Et semble confirmer que le coronavirus a largement gagné les rangs de l'Olympique Lyonnais. On savait certes que Leo Dubois, Anthony Lopes et Maxence Caqueret, trois joueurs de l'effectif professionnel étaient récemment touchés et testés positifs au Covid-19. On apprend désormais que l'académie de l'OL serait également touchée.

Ainsi, des joueurs, des joueuses et plusieurs membres des encadrements techniques seraient positifs. Reste tout de même à savoir si d'autres éléments de l'effectif de Rudi Garcia ne vont pas être annoncés positifs dans les jours qui viennent. Le déplacement à Strasbourg, le week-end prochain, pourrait être remis en cause.