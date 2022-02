OL : le club réagit aux accusations de lynchage

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'OL est toujours en lice en Coupe Gambardella après son succès face à Canet-en-Roussillon (2-0). Mais un incident a terni la rencontre, indique le club catalan sur Twitter. « Une belle image ternie par le lynchage d’un de nos supporters mineurs à la fin du match par votre groupe de supporters. Notre club ne peux tolérer de tels agissements et plusieurs plaintes seront trés vite déposées », fait en effet savoir le Canet RFC, en réponse à une vidéo montrant des supporters des deux équipes improviser un petit match de foot. Ce à quoi l'OL vient de répondre via un communiqué, sobre...

« L’OL a pris connaissance par les réseaux qu’un supporter du Canet aurait été attaqué par des individus et vient de se rapprocher du manager du club pour avoir des informations. L’OL n’avait organisé aucun déplacement et va enquêter sur les faits. L’OL condamne toute violence. »

Une belle image ternie par le lynchage d’un de nos supporters mineurs à la fin du match par votre groupe de supporter.Notre club ne peux tolerer de tels agissements et plusieurs plaintes seront trés vite déposées.@JM_Aulas @FFF @GambardellaFFF https://t.co/uwvgIQsOWG — Canet RFC (@canetRFC) February 21, 2022