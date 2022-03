OL : le club va rendre hommage à Aimé Mignot à une date particulière

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On a appris hier la disparition d'Aimé Mignot à l'âge de 89 ans. Défenseur de l'OL de 1956 à 1966, l'homme aux 425 matches sous le maillot blanc, bleu et rouge avait ensuite embrayé avec une carrière d'entraîneur qui l'avait vu rester huit ans sur le banc des Gones (1968-76), avant de passer la main à un autre Aimé (Jacquet) bien connu. Mignot est d'ailleurs le technicien resté le plus longtemps à la tête de l'OL.

Lui qui a lancé la première grande génération lyonnaise avec Fleury Di Nallo, Serge Chiesa et Bernard Lacombe a reçu un vibrant hommage de la part de Robert Valette : "Cher Aimé, repose en paix. Tu restera à jamais pour moi l’homme qui m’a permis d’accomplir mon rêve d’enfant… J’ai eu l’immense joie de te revoir hier avec Stéphane. Sois heureux là-haut, bien entouré de tous les êtres qui t’étaient chers. Merci Aimé, l’OL vient de perdre un de ses plus fidèles joueurs." D'après L'Equipe, l'OL lui rendra hommage dès dimanche prochain au Groupama Stadium, pour la réception d'Angers. Un match pas comme les autres puisque Mignot avait rejoint le SCO en 1976 après avoir quitté Lyon...

« Le prix du danger », voici la une du journal L'Équipe du dimanche 27 mars 2022.



📰 Le journal : https://t.co/ODma6PjRny pic.twitter.com/s7jIdSsgLe — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 27, 2022

Pour résumer Joueur puis entraîneur de l'OL, Aimé Mignot s'est éteint hier. La direction lyonnaise a déjà prévu de lui rendre hommage dimanche prochain pour la réception d'Angers, autre club qu'il a entraîné. En attendant, son ancien protégé Robert Valette lui a rendu un bel hommage.

Raphaël Nouet

Rédacteur