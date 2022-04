OL : le groupe, Brest, l'Europe, Aulas, Bosz avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

La victoire contre Bordeaux

"Les gars ont fait un super match contre Bordeaux, surtout dans ces circonstances. Après le match, l'atmosphère n'était pas extraordinaire dans le vestiaire. Ils étaient déjà concentrés sur Brest. Je suis focalisé sur les six derniers matchs de la saison. Je vais tout faire pour que l'OL remonte au classement. Toute mon énergie sera dédiée à cela. Le Président sait comment je travaille."

L'espoir de retour

"On doit gagner plusieurs matchs à la suite pour espérer être où on veut. C'est bien parti avec la victoire à Bordeaux, mais il faut enchainer. Ce sera plus ou moins le même groupe que face à Bordeaux. On va discuter avec le staff médical."

Brest

"Il faut travailler à l'entrainement et tout donner, c'est le plus important. Je pense qu'on aura le ballon face à Brest. Les Brestois ont un jeu très direct. Il faut rester concentré. Ce ne sera pas facile. On doit faire les choses à 100%."

Aulas

"On voit que c'est un président qui est là depuis longtemps. Il y a beaucoup de présidents qui auraient réagi autrement. Il sait aussi que ce n'est pas fini. J'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'on lui rendra avec des résultats et des points."

