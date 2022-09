OL : le groupe de Bosz pour le PSG dévoilé !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Le groupe de l’OL : Voici vos Gones convoqués pour le choc #OLPSG de la 8⃣e journée de @Ligue1UberEats 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/baVG7a7IQZ — Olympique Lyonnais (@OL) September 17, 2022

Pour résumer L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz, a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le choc ce dimanche contre le Paris Saint-Germain, comptant pour la neuvième journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life