OL : le groupe de Garcia pour Angers est tombé, des surprises et deux absents de taille !

L'OL tentera de rester au contact du LOSC et du PSG demain face à Angers et le groupe lyonnais vient de tomber. Les jeunes Malo Gusto, Florent Da Silva et Yaya Soumaré en font partie tout comme Anthony Lopes, Léo Dubois et Maxwel Cornet, tous trois incertains, et Islam Slimani, de retour de suspension.

En revanche, Djamel Benlamri mais surtout Houssem Aouar et Tino Kadewere sont forfaits.