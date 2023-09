OL - Le Havre : Lacazette et Vulliez envoient des messages forts avant l’arrivée de Grosso

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Alexandre Lacazette :

Sur la trêve et le changement de coach

« C'était long, mais je pense que la trêve est arrivée au meilleur moment. Ca a permis au joueur partis de retrouver le sourire. On sait qu'à tout moment le coach peut être remplacé. La semaine s'est bien passée avec le trio. On est tous revenu avec une mentalité différente. On avait une semaine avec Jeff, Jérémy et Sonny. On a le temps de voir le reste avec le prochain coach. On sait qu'on n'a pas été bon en début de saison on doit tous se remettre en question, je pense que tout le monde l'a fait. Un bon résultat permettrait de retrouver de la confiance. »

Le classement et Le Havre

« C'est compliqué. Il reste des matchs, et on a la qualoté pour revenir. Je crois en mes coéquipiers pour rebondir dès ce week-end. Avec les réseaux, c'est difficile d'avoir une protection. On tente de garder l'intérieur ce qu'il se passe au club. On est conscient qu'ils vont venir avec beaucoup de volonté. C'est à nous de faire notre match et de ne pas trop penser à eux. Si sur le terrain on arrive à faire notre job, ça ira mieux. Dès le début on se donnera à fond, en espérant que les supporters soient derrière nous. C'était mon premier entrainement avec lui Nuamah, c'est un profil différent et a beaucoup de qualité. L'équipe croit en lui et j'espère qu'il nous aidera à remonter au classement. On a la qualité pour revenir. Je crois en mes coéquipiers pour rebondir dès ce week-end. »

« On sait qu'on est sur un nouveau cycle »

Le statut de leader et son état de forme

« Le terrain c'est nous, c'est à nous d'être meilleur. J'ai toujours envie de gagner avec Lyon. Ce n'est pas un mauvais cycle qui fait qu'on a moins envie sur le terrain. Rassurer les jeunes, je ne sais pas, mais en tant que leader on se doit de parler mais envers tout le groupe. On veut expliquer l'histoire de ce club (...) J'ai eu un temps de repos pour digérer ma suspension. J'ai eu du repos pour revenir frais. Je suis totalement concerné avec le groupe. Ce qu'il se passe sur le terrain concerne seulement moi et mes partenaires. On sait qu'on est sur un nouveau cycle, ça peut être long à lancer. On va essayer de faire en sorte que le Lyon d'avant revienne au plus vite. »

Jean-François Vulliez :

La qualité du vestiaire

« On a un vestiaire sain, avec un bon état d'esprit. Ils se sentent responsable de cette situation, c'est facile de les fédérer. Avec ce staff qui est là depuis très longtemps, tout le monde porte les valeurs du club et veut voir cette institution redevenir ce qu'elle était. Le club vit un moment compliqué, mais dans le vestiaire et le staff il y a des personnes compétentes. Il y a de bonnes raisons pour que le club ait à nouveau des bons résultats. »

L’avenir du staff actuel

« On sait qu'un staff arrivera prochainement. L'équipe a besoin de préparer ce match et doit arriver dimanche avec de la confiance. On vit ce match comme un match de coupe. On ne voit pas plus loin que 23h dimanche, après on verra ce qui se passera. L'énergie est au jour le jour. L'important c'est la qualité du temps qu'on passe ensemble. C'est cela qui nous permettra de performer. On a pris la suite de Laurent, l'idée est de rapporter au groupe cette confiance et de les aider à avoir des repères dans le jeu plus costaud. »

La suite de Laurent Blanc

« Je connaissais les forces et fragilités de cette équipes, on en parlait souvent avec Laurent Blanc. J'ai pu prendre de l'expérience. On a étudié comment retrouver un équilibre. On avait une bonne force offensive, mais une fragilité défensive. Le but de la semaine était de travailler sur la confiance, leur dire que certains sont des champions et ont gagné des titres. Il y a de l'expérience et de la jeunesse. La semaine a été facile à entrainer. Tout est dans la tête. »

