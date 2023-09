OL - Le Havre : les compos dévoilées, une grande première à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Plus que jamais en crise, l’Olympique Lyonnais va tenter de se rassurer lors de réception ce dimanche (20h45) Le Havre et de se s’offrir enfin sa première victoire de la saison. Voici les onze de départ choisis par l’entraîneur rhodanien, Laurent Blanc, sur la sellette depuis plusieurs semaines, et son homologue havrais, Lula Elsner.

Grande première pour Akouokou !

OL : Lopes - Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Akouokou, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Cherki.

⚔️ Notre 𝐗𝐈 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 pour la réception du Havre !



Allez les gars 👊🔴🔵#OLHAC

Le Havre : Desmas - Salmier, Sangante, Lloris, Opéri - Kuzyaev, Touré, Kechta - Casimir, Bayo, Alioui.

