OL : le LOSC, l'union sacrée, une folle promesse, Aulas le conquérant est de retour !

La défaite face au LOSC

"On a passé un week-end difficile. C’est une grande déception, on a l’impression après les matchs de Monaco et de Lille, qu’on avait trouvé les parades techniques, d’opportunismes pour les deux premières mi-temps de ces matchs."

Union sacrée

"On peut redresser la barre, par l’union sacrée qui est indispensable, on va renverser la tendance et se qualifier pour la LDC, c’est l’objectif n°1. Je vous garanti que dimanche, on sera présent. On a montré qu'on avait les moyens de gagner, et on va gagner."

L'avenir

"La déception du week-end a laissé la place à l’ambition. On a beaucoup travaillé hier avec Juni, Rudi et Vincent, en réfléchissant à ce match de dimanche. On en a conclu qu’il y avait un coup majeur à jouer, on n’avait plus rien à perdre puisqu’on jouera au moins l’Europa League. Ce qui nous motive, c’est de se qualifier par tous les moyens."

