OL : le maillot domicile de la saison prochaine a fuité !

Alors que la saison 2022-2023 approche de la fin, les nouveaux maillots pour la saison prochaine commencent à fuiter. C'est le cas notamment de celui de l'Olympique Lyonnais.

Un aperçu du nouveau maillot domicile de l'OL

Ce vendredi, Footy Headline, site spécialisé sur les maillots de football, a dévoilé un aperçu de ce que devrait être le maillot domicile des Gones la saison prochaine. On y retrouve une tunique blanche traditionnelle avec des bandes rouge et bleu verticales où le logo et les bandes Adidas sont dorés. Le col est également rouge et bleu.

Le toujours bien informé Footy Headline (https://t.co/vBBv9El0rj) indique que le maillot domicile de l'an prochain devrait ressembler à ça pic.twitter.com/szxMPGxyZl — OL+ (@OL__Plus) March 31, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur