OL : le nouveau maillot des Gones dévoilé et utilisé face à l'OM (PHOTO)

Conscient que le match de l'OM est un tournant dans la fin de saison des Gones, l'OL et Adidas ont mis les petits plats dans les grands pour avancer la sortie du maillot rhodanien pour la saison 2022-23.

En effet, ce dimanche au Vélodrome, les coéquipiers de Lucas Paqueta arboreront le nouveau « Maillot des Lyonnais », une tunique reprenant la devise des supporters entonnée régulièrement au Groupama Stadium : « Rouge et Bleu sont nos couleurs, Lyonnais est notre coeur ».

Un maillot dont les premières images sont déjà disponibles et qui plaira sans doute davantage que la tunique d'arts et d'essai en gouache noir et blanc que l'OL et l'ASVEL ont mis en avant cette saison...

NOUVEAUTÉ OL 🔴🔵



L’Olympique Lyonnais et adidas dévoilent leur nouveau maillot événementiel : le Maillot Lyonnais !



La devise de ce maillot « Rouge et Bleu sont nos couleurs, Lyonnais est notre cœur ».



Découvrez le maillot ici 👉 https://t.co/226kTqPHK3 pic.twitter.com/UcvnDeLVB6 — Olympique Lyonnais (@OL) April 29, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur