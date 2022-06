OL : le nouveau patron arrive avec 600 M€ et une grande ambition

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

D'après L'Equipe, l'Olympique Lyonnais s'apprête à basculer dans une nouvelle ère et elle s'annonce prometteuse. Il restait quatre candidats en course pour le rachat des parts de Pathé et IDG Capital (20% chacun), tous américains. Le quotidien sportif pense que l'heureux élu se nomme Foster Gillett et qu'il va empocher la mise avec une offre de près de 600 M€. La moitié servira à racheter les parts de Pathé et IDG Capital, une autre partie à acquérir un pourcentage des parts de Jean-Michel Aulas (qui détient 28%) et, enfin, une centaine de millions seront injectés dans une augmentation de capital qui permettra de se montrer ambitieux sur le marché des transferts estivals.

La bonne nouvelle, c'est que Jean-Michel Aulas aurait négocié de rester au maximum trois années à la tête du club pour assurer une transition en douceur. Une autre, c'est que Foster Gillett se montrerait particulièrement ambitieux pour l'OL. La mauvaise, c'est que l'Américain a déjà connu une expérience dans le foot, à Liverpool, dont son père était le propriétaire avec Tom Hicks entre 2007 et 2010. Une expérience calamiteuse, les supporters des Reds ayant carrément manifesté pour que les deux propriétaires vendent le club au plus vite ! Foster Gillett était alors l'un des directeurs du board du LFC. Espérons qu'il ait retenu la leçon...

🚨 Foster Gillett - son of former Liverpool owner George Gillett - has reached an agreement with Jean-Michel Aulas for €600M to become Lyon's new majority shareholder.



He would arrive with a cash injection of up to €100M for transfers this summer.



(Source: L'Equipe) pic.twitter.com/mqC3kgvx3C