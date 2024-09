OL : le nouveau plan de Textor après l’échec du rachat d’Everton

Désireux de se défaire de Crystal Palace afin de récupérer des liquidités et d’en faire un fonds de roulement pour le Eagle Football (OL, Botafogo, Molenbeek), John Textor a échoué dans son entreprise visant à récupérer en son nom propre et via une nouvelle structure le club d’Everton.

Lundi dernier, les Toffees ont en effet annoncé un accord avec Dan Friedkin pour le rachat des parts de Farhad Moshiri (94%). Un vrai échec pour John Textor qui était encore très optimiste début septembre à l’idée de récupérer le deuxième club de Liverpool.

Deux clubs dans le viseur en Championship

Pour autant, si l’on en croit Le Progrès, John Textor et ses associés (Aliya Capital Partners et Alexander Bafer) ont toujours la volonté de racheter un club en Angleterre… Et le Floridien, toujours attiré par le gâteau anglais, est prêt à redescendre d’une division pour trouver son bonheur en Championship où deux clubs lui plaisent particulièrement : Watford et Queens Park Rangers.

John Textor, qui travaille à l’entrée à la Bourse américaine du Eagle Football Group afin de réaliser une bascule économique XXL, espère atteindre son objectif anglais pour la fin d’année 2024 ou le début de 2025. Selon le quotidien régional, John Textor serait aujourd’hui dans l’urgence de réaliser un gros coup, sachant que la deadline de remboursement du prêt consenti par Ares serait fixé à mi-décembre…

