OL : le onze de Laurent Blanc va prendre une autre dimension contre le FC Nantes

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le sauveur de la patrie OL est de retour ! Auteur d’un doublé en sortant du banc le week-end dernier à Lille (3-3), Alexandre Lacazette (31 ans) d’Arsenal est annoncé titulaire pour la réception du FC Nantes demain au Groupama Stadium (21h).

La titularisation du capitaine de l’OL redonnera du poids à un secteur offensif en quête d’efficacité : Rayan Cherki découvre les difficultés à enchaîner et Amin Sarr les exigences d’un championnat plus relevé.

« On n’est pas loin, insiste Blanc, mais il nous manque quelque chose a-t-il déploré hier en conférence de presse. On prend trop de buts au retour de la pause. C’est au staff technique de bien travailler, de faire comprendre ça aux joueurs. Et ce n’est pas toujours la jeunesse du groupe, il faut prendre ses responsabilités, moi y compris. »