OL : le président de Lorient confirme les pressions de Jean-Michel Aulas auprès de la LFP !

Jusqu'à présent, seul l'insider Mohamed Toubache-Ter avait dénoncé les manœuvres en coulisses de l'Olympique Lyonnais pour faire reporter le match à Lorient, prévu à 13h ce dimanche mais rendu difficile à organiser en raison d'une pelouse impraticable. Mais le président des Merlus, Loïc Féry, vient de confirmer ses dires via un communiqué publié il y a quelques minutes dans lequel il fait le point sur cette drôle de situation et les moyens de l'éviter à l'avenir.

Il écrit notamment : "Sous la pression de l'Olympique Lyonnais qui a menacé la LFP de demandes de dommages et intérêts en cas de blessure, la commission de compétitions a préféré malheureusement reporter ce match, privant nos spectateurs d'une belle fête au Moustoir ce 14 août. Nous en sommes désolés et déçus car nous pensions qu'il était possible de jouer à Lorient ce dimanche, sans mettre en danger l'intégrité physique des joueurs".