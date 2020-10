OL : le PSG, l'OM, Nice, Reims....Jean-Michel Aulas crie encore à l'injustice

Jean-Michel Aulas ne lâche rien. Jamais rien. Ça fait des années que ça dure, et que ça réussit à son club qu'il a indéniablement conduit vers les sommets. C'est moins le cas depuis quelques mois, et notamment en raison de l'absence des Gones dans les différentes coupes européennes, ce qui n'était plus arrivé, tenez-vous bien, depuis...1996 !

L'homme fort du club a longtemps crié au scandale devant l'arrêt du championnat la saison dernière. Persuadé que sa formation aurait été capable de se hisser dans les hauteurs de la Ligue 1. Mais en dépit d'un très beau parcours en Ligue des Champions, et d'une finale de Coupe de la Ligue perdue contre le PSG, l'OL ne participe cette saison ni à la C1 ni à la Ligue Europa.

Alors, forcément, quand le PSG et l'OM perdent d'entrée en Ligue des Champions, que Reims n'accède même pas aux groupes de la Ligue Europa et que Nice se fait étriller par le Bayer Leverkusen, ça pose JMA à écrire sur twitter...

On notera tout de même le "injustement" privé de Coupe d'Europe...