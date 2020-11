OL : le SCO d'Angers, les blessés, la saison, Rudi Garcia délivre ses vérités

Après le derby, remporté face à l'ASSE il y a quinze jours, l'OL a cette fois rendez-vous à Angers, dimanche, pour y affronter le SCO. Rudi Garcia, l'entraîneur des Lyonnais, était face aux médias il y a quelques minutes. En voici les principaux extraits.

Le groupe

"Comme vous le savez, on a deux joueurs suspendus (Ekambi et Cornet). Pour le reste, tout le monde devrait être disponible même s'il faut prendre en compte le temps de jeu des internationaux. On a en effet tous ceux qui ont joué tout le match en sélection il y a 48 heures. Ceux qui étaient là on très bien travaillé."

Objectif C1

"Il ne faut pas laisser trop de point en route afin de nous qualifier pour la Champions League. Tous les matchs sont difficiles, à nous de nous les rendre plus faciles avec le bon état d'esprit. L'équipe est jeune mais elle a du potentiel et peut aller loin."

La concurrence

"Elle fait du bien à tout le monde, ça permet à chacun de donner le meilleur aux entraînements et en matchs. Quand certains sont moins en forme pour diverses raisons ça donne des alternatives. Tous les joueurs sont importants. De Sciglio ? Il peut apporter son expérience. Il est international, il est passé par le Milan et la Juve. Il n'y a qu'à le regarder à l'entraînement. Il peut jouer dans l'axe et sur les côtés, il y a beaucoup de possibilités avec lui."

Le SCO d'Angers

"C'est une équipe bien entraînée et bien organisée. C'est une équipe qui marque des buts et qui n'est pas loin de nous au niveau des points. Il ne faut pas les sous-estimer. Il faudra être à 100% pour gagner."