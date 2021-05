OL - FC Lorient (4-1) : le secret de la victoire des Lyonnais selon Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Rudi Garcia peut sourire ! L'entraineur de l'Olympique Lyonnais a en effet assisté à une rencontre rondement menée par ses hommes face au FC Lorient ce samedi, au Groupama Stadium, dans le cadre de la 36ème journée de championnat. Grâce à des réalisations d'Aouar (53e), Paqueta (65e) et un doublé de Guimaraes (71 et 77e), les club rhodanien a pris le meilleur sur des Merlus totalement dépassés en seconde période (4-1).

Quelques secondes après la fin de la partie, Rudi Garcia a livré le secret de ce succès au micro d'OL TV. "On a été trop lent en première période. On a réduit les touches de balle en deuxième et accéléré le rythme. C’était important pour l’emporter. On a bien corrigé le tir. On a un peu plus de réussite et d’efficacité devant les cages. Le goal average peut compter sur cette fin de saison."

"Nous avons fait notre travail pour mettre la pression sur Monaco"

De son côté, Bruno Guimaraes, l'un des grands artisans de ce succès, n'a pas caché son ambition pour cette fin de saison haletante. "C'est mon premier doublé avec Lyon. Je suis heureux de cela. Nous avons fait notre travail pour mettre la pression sur Monaco et les autres. Notre objectif reste d'aller en Ligue des champions. Actuellement, nous sommes 3es mais je ne préfère pas regarder Monaco dimanche ! En première période, nous avons souffert de la chaleur à laquelle nous ne sommes pas habitués mais nous avons livré une belle seconde période. Sur le penalty, la première tentative, le gardien avait beaucoup bougé, beaucoup moins sur la seconde et j'ai pu marquer. Je n'ai jamais raté un penalty même dans les équipes de jeunes. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai été blessé à un genou mais j'ai repris la masse musculaire que j'avais perdue. Je prenais des médicaments pour jouer. J'ai retrouvé la force dont j'ai besoin", a-t-il ainsi avoué dans des propos rapportés par L'Equipe.