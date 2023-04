OL : le SMS cash d’Aulas à Laurent Blanc avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL ne doit pas se rater contre le Stade Rennais (13h). Suite à la défaite du LOSC à Angers hier (0-1), Laurent Blanc et ses troupes pourraient revenir à cinq points des Dogues et se relancer dans la course à l’Europe. En attendant, Jean-Michel Aulas a tenu à rappeler les ambitions du club rhodanien. « On est en dessous de nos objectifs et j’en suis le premier malheureux, reconnaît-il dans L’Équipe. Mais aujourd’hui, l’OL est autonome sur le plan de la gestion. On ne demande rien à l’actionnaire, d’ailleurs il ne nous a rien donné. C’est même plutôt l’inverse, avec l’OL qui apporte à Eagle un certain nombre d’actifs, d’idées et d’orientations. »

Aulas soutient Blanc contre vents et marées

Au sujet de Blanc, Aulas le soutient à 100%. « J’ai adressé jeudi un message à Laurent (Blanc) pour le soutenir, poursuit le président lyonnais. Je l’ai fait aussi pour Vincent (Ponsot) et Bruno (Cheyrou). J’ai associé Sonny (Anderson) à ça. Je vais d’ailleurs faire un point avec Sonny pour tenter de comprendre des choses. Il faut toujours avoir de l’espoir pour la suite. On a perdu 99 % de chances de se qualifier pour une Coupe d’Europe mais il reste neuf matches. Il faut qu’on laisse une très belle image car c’est à partir de cette fin de championnat qu’on va construire le futur. Donnons-nous les moyens de faire changer d’avis ceux qui nous jugent. »