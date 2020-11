OL : Le verdict est tombé pour Houssem Aouar

L'OL a battu l'ASSE hier, grâce à un doublé de Tino Kadewere (2-1), mais Houssem Aouar a vécu un sale derby. Transparent, hormis suir un face à face perdu avec Jessy Moulin, le milieu des Gones s'est blessé. Et dès ce lundi en conférence de presse, Didier Deschamps a annoncé le forfait du joueur pour affronter la Finlande en amical ce mercredi et le Portugal (14/11) et la Suède (17/11) en Ligue des Nations.

Le Rhodanien ne sera pas remplacé, a précise le sélectionneur. Aouar avait pu honorer sa première sélection lors de la démonstration face à l'Ukraine (7-1) en amical. Il devait remplacé Nabil Fékir qui avait, initialement, été préféré. Avant de se blesser lui aussi.