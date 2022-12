OL : le virage nord partiellement fermé après les incidents contre l'OGC Nice

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Vous vous souvenez des magnifiques tifos des Bad Gones pour célébrer leurs 35 ans le 11 novembre dernier avant le match contre l'OGC Nice ? Des rideaux de théâtre avaient été accrochés à la toiture du stade et encadraient le virage nord, où plusieurs fresques très réussies s'étaient enchaînées. Avant le traditionnel craquage de fumigènes... qui vaut aujourd'hui une fermeture du kop aux ultras lyonnais !

En effet, la commission de discipline de la LFP a décidé ce soir de fermer partiellement la tribune noir pour utilisation de fumigènes et de laser avant et pendant la partie, qui s'était soldée par un score de 1-1. Une fois de plus, les instances de la Ligue prouvent qu'elle ne comprennent rien au mouvement ultra et qu'elles ne sont pas prêtes à faire un geste en sa direction malgré les recommandations du rapport Bauer...