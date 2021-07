OL : les 5 choses à retenir de la première de Peter Bosz face à Bourg-Péronnas (5-1)

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

L’OL parti pour évoluer en 4-3-3 avec lui

Adepte du 4-3-3, Peter Bosz n’a pas dérogé à ses principes pour sa première avec l’OL, alignant deux équipes mixtes entre les quelques joueurs d’expérience dont il dispose et des jeunes qu’on voyait pour la première fois à l’image de Florent Da Silva, Habib Keita ou Samuel Bossiwa.

Le premier onze de Peter Bosz : Pollersbeck - Diop, Marcelo, Diomandé, Cornet - F.Da Silva, Guimaraes (cap.), Keita - Bossiwa, Dembélé, Cherki.

Le onze de la deuxième période : Pollersbeck - Gusto, Da Silva, Lukeba, Y.Koné - T.Mendes, Caqueret (cap.), J.Lucas - Toko Ekambi, Slimani, Barcola.

Guimaraes et Caqueret, premiers capitaines de la saison

Avec le départ de Memphis Depay et les absences des internationaux, on attendait de savoir quel serait le premier capitaine de l’ère du Néerlandais. Alors que Marcelo était sur le terrain, Peter Bosz a choisi un surprenant leader en la personne de Bruno Guimaraes, à la veille de son départ pour les JO. En deuxième période, c’est Maxence Caqueret qui a pris le brassard. Ancien milieu, Bosz semble vouloir confier les clés à son numéro 6.

Moussa Dembélé, come-back prometteur

Alors qu’on le dit en partance pour l’Atletico Madrid, Moussa Dembélé a signé un retour remarqué à l’OL en inscrivant un doublé (30e et 45e), idéalement servi par Samuel Bossiwa et Bruno Guimaraes. Contrairement à Karl Toko Ekambi, qui a vendangé cinq énormes occasions en 2e période, Dembélé a été clinique dans le dernier geste. De quoi retrouver la confiance après une saison noire (23 matchs officiels, 1 but).

Des jeunes en évidence

Si Peter Bosz l’a beaucoup replacé lors de ses 45 minutes sur le pré, Samuel Bossiwa a marqué des points au poste d’ailier droit. Remuant, le néo-pro s’est créé la première situation dès la 3e minute avant de délivrer une passe décisive (30e). Au milieu, Habib Keita et Florent Da Silva ont été très intéressants techniquement malgré des conditions de jeu compliquées par le déluge qui s’est abattu sur Bourgoin. En deuxième période, Bradley Barcola a marqué (62e) et délivré une passe décisive à Slimani (75e). Derrière, Malo Gusto et Castello Lukeba ont été sereins. Le jeune central s’est même offert son premier but d’un coup de casque sur corner (79e).

Julian Pollersbeck, une erreur qui va donner raison au coach ?

Auteur d’un premier acte sérieux, la doublure d’Anthony Lopes s’est déchirée sur la réduction du score de Bourg signé de Mathieu Ezikian (52e). Une toile dans la relance qui ne va sans doute pas plaire à Peter Bosz, lequel cherche justement un gardien avec un jeu au pied pour être le premier relanceur de son équipe. De quoi légitimer le recrutement d’un véritable concurrent à Anthony Lopes (André Onana ?).

De notre envoyé spécial à Bourgoin-Jallieu.