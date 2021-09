OL : les 5 grosses satisfactions de la victoire à Glasgow (2-0)

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

L'OL assume son statut et donne le ton dans la poule A

Comptant parmi les grands favoris de la compétition, l'OL a fait passer un message en s'imposant sur la pelouse des Glasgow Rangers, le déplacement le plus difficile de la phase de groupe (sur le papier) pour les hommes de Peter Bosz. Un grand résultat qui place les Gones sur orbite dès la première journée et avant la réception des Danois de Brondby.

Toko Ekambi s'est (enfin) réveillé

Muet jusqu'à présent, Karl Toko Ekambi s'est retrouvé au meilleur moment. Prenant la suite d'un Moussa Dembélé (4 buts sur les 3 derniers matchs mais touché au mollet et forfait à Ibrox). Son but de la 23e minute est non seulement sublime mais il est aussi et surtout précieux car il a sorti l'OL d'une période très compliquée.

Paqueta, le détonateur

Ménagé au coup d'envoi face à Strasbourg, le Brésilien a eu du mal à se mettre en ordre de marche à droite du 4-2-3-1. D'abord discret, l'ancien du Milan AC a ensuite été le détonateur des belles actions lyonnaises, largement impliqué dans le but du 2-0 où il réalise un décalage sublime d'une passe cachée...

Denayer, bons baisers du Celtic

Confirmant sa montée en régime du match de Strasbourg, Jason Denayer a encore agi en patron de défense du côté des Rangers. Ex du Celtic, le Belge a eu droit à un accueil hostile mais il a répondu sur le pré en muselant le colombien Morelos. Son entente avec Jérôme Boateng a été prometteuse même si l'Allemand a décliné au fil des minutes avant que Peter Bosz ne le sorte à la 65e face au risque d'un second carton jaune...

Lopes continue son sans-faute

Le Portugais est actuellement stratosphérique. Propre dans ses sorties, Anthony Lopes l'est aussi sur sa ligne à l'image de son arrêt sublime devant Kent à 1-0 (41e). Suppléé par son poteau sur un coup-franc de James Tavernier (64e).