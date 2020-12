OL : les 5 héros lyonnais de la démonstration à Nice (4-1)

Tino Kadewere (8/10)

L'homme du match. Le Zimbabwéen a d'abord provoqué le penalty du 1-0 (31e), puis il a sauvé de l'égalisation devant Gouiri avant de récupérer l'offrande de Boudaoui pour doubler la mise (38e et 39e). On le retrouve aussi sur le but du 3-1 où il donne sur un plateau d'argent le ballon à Toko-Ekambi (64e). Simplement immense.

Lucas Paqueta (7/10)

Match après match, le Brésilien confirme qu'il est une superbe pioche pour Lyon. On sent que le ballon ne lui brûle pas les pieds, on sent que son passage en Italie lui a donné le goût de défendre et la science du placement, on sent dans ses décisions la « fuoriclasse » des grands milieux de terrain. Paqueta est un pur régal.

Memphis Depay (6,5/10)

Après Brest mercredi, le « Monsieur penalty » de l'OL a encore frappé. Cette fois-ci, c'est Walter Benitez qui a goûté à sa panenka délicieuse pour l'ouverture du score (32e). Très impliqué dans le jeu de son équipe comme on a pu le voir sur l'action du 3-1, le Néerlandais affiche déjà 8 buts cette saison en Ligue 1.

Karl Toko-Ekambi (6,5/10)

Avec Memphis et Kadewere, Canal+ les a surnommé les « trois mousquetaires » de l'OL. Il n'était donc pas surprenant que le Camerounais soit aussi à la fête. Oublié des deux premiers buts, « KTE » a eu tout le loisir de marquer dans le but vide le troisième.

Houssem Aouar (6,5/10)

En relai de son prolifique trio d'attaque, Houssem Aouar a fait son match. Ce n'est donc pas surprenant de l'avoir vu à la finition, opportuniste pour profiter de la faute de main de Walter Benitez et conclure dans le but vide (72e).