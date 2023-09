OL : les Bad Gones en remettent une couche sur Aulas, Textor, Blanc, Barcola et Lukeba, c'est cinglant !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Dans ce communiqué, les Bad Gones ont commencé par régler leurs comptes avec Bradley Barcola et Castello Lukeba, partis respectivement au Paris Saint-Germain et au RB Leipzig cet été. "Où est votre dignité et votre respect lorsque quelques semaines après avoir clamé l'amour de votre club et du prétendu chemin qu'il vous restait à faire sous ce maillot, vous succombez comme par magie aux sirènes sonnantes et trébuchantes d'un autre club ? Vous jouez la carte des Lyonnais de coeur ? Vous n'êtes que des Lyonnais de papier que notre mémoire oubliera au plus vite, sans pardonner votre manque de respect. (...) Nous vous souhaitons une carrière obscure, à cirer les bancs de touche. Que votre compte en banque soit aussi bien garni que le sentiment de mépris que vous nous inspirez. (...) Il y a une façon de bien faire les choses, de revenir en étant applaudi et non honni."

"Quelle honte de bafouer l'honneur du club"

Les supporters du Kop Nord du Groupama Stadium ont ensuite allumé Jean-Michel Aulas et John Textor, qui sont entrés dans une guerre sans précédent. "Nos dirigeants d'hier et d'aujourd'hui règlent leurs comptes en jouant à celui qui pisse le plus loin, étalant leurs états d'âme dans le caniveau médiatique. (...) Quelle honte de bafouer l'honneur du club, de s'afficher ainsi telle une vulgaire telenovela."

Enfin, Laurent Blanc, dont le poste d'entraîneur est plus que jamais menacé, en prend aussi pour son grade. "Déjà mis à mal sur le terrain par un recrutement pour le moins énigmatique ces dernières années, il n'est pas aidé par un management pour le moins surprenant, où l'investissement supposé et nécessaire de l'entraîneur est loin d'être évident, beaucoup moins en tout cas que les déclarations blessantes et malvenues de Laurent Blanc sur le club et les supporters."

