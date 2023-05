OL : les Bad Gones réagissent pour Aulas et annoncent quand ils lui rendront hommage

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

En guise de remerciement, un hommage est prévu le 27 mai prochain, face à Reims, lors du dernier match à domicile de l’Olympique Lyonnais de la saison. On peut imaginer que l’émotion sera de la partie.

En racontant l’évolution de la relation que les groupes de supporters ont eu avec leur président durant ces 36 ans de règne, les Bad Gones et le « KVN », ont surtout remercié leur président pour son travail exceptionnel au club, et la manière dont il a sorti de la Ligue 2 l’OL, pour en faire un grand club.

Comme personne ne s’y attendait aussi tôt, la surprise du départ de Jean-Michel Aulas a presque dépassé le choc de la nouvelle. Dans un long communiqué commun, les Bad Gones et le Kop Virage Nord ont déroulé avec une certaine émotion, le fil de leur histoire commune avec Jean-Michel Aulas.

Forcément, on ne tire pas un trait sur 36 années d’histoire comme ça. Les hommages du Groupama Stadium, et de l’ensemble des supporters lyonnais seront particulièrement appuyés, en guise de dernier au revoir au président le plus historique de l’histoire du club.