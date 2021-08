OL : les blessés, le Mercato, le malaise Cherki... Peter Bosz se lâche avant Brest

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le point sur l'effectif

"Il y a des joueurs blessés depuis longtemps comme Jeff Reine-Adelaïde ou Jason Denayer qui ne s'entraînent pas avec nous. Il y en a d'autres qui n'ont repris que depuis deux jours comme Paqueta ou Kadewere. Cornet s'entraîne à part mais ne souffre pas d'un claquage. On va réfléchir si on prend Paqueta dans le groupe. Aujourd'hui, Cornet n'est pas opérationnel. Ça va être difficile pour ce week-end. Pour moi, un joueur doit faire au moins un entraînement pour jouer un match."

Son capitaine

"Le capitaine ? Ce sera Léo Dubois. J'en ai parlé avec des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Un des noms donnés est celui de Léo. Ils m'ont expliqué pourquoi et j'étais d'accord avec eux. Il sera capitaine avec Moussa Dembélé en 2 et Houssem Aouar en 3."

L'avenir de Houssem Aouar

"Il peut partir, c'est ça le foot moderne. Jusqu'au dernier moment, il peut partir."

Les concurrents de l'OL en Ligue 1

"Injouable de concurrencer le PSG ? C'est difficile à dire. Je ne regarde pas seulement le PSG, il y a aussi Nice, Monaco, Rennes et Marseille. Pour moi, il y a beaucoup à découvrir, notamment comment les équipes jouent. On va commencer par Brest que j'ai bien analysé. C'est le club que je connais le plus pour l'instant !"

Le Mercato

"Les joueurs recrutés étaient déjà là quand je suis arrivé. Heureusement, le mercato fini fin août. On a le temps pour mieux équilibrer l'équipe. On a besoin de bons joueurs dans chaque ligne par rapport à notre façon de jouer."

Le malaise Rayan Cherki

"Ça se passe bien, il a 17 ans. Il a encore beaucoup à apprendre, mais même un joueur de 32 ans doit apprendre. Rayan a beaucoup de choses très intéressantes et beaucoup d'autres sur lesquelles il doit travailler. Je suis là pour donner la main aux jeunes joueurs et en faire de meilleurs joueurs qu'actuellement. Je suis là pour aider."

Le boycott des supporters

"On a absolument besoin des supporters. Ils peuvent vraiment faire la différence dans un mauvais moment. Ça fait la différence entre un nul et une victoire. Ils m'ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas là et c'est dommage. Surtout en début de saison où on n'est pas prêt, comme toutes les équipes."

