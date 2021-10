OL : les dessous savoureux de la sanction de Paqueta à Prague

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

L’OL a assuré le spectacle hier à Prague. Menés 2 à 0 après une entame calamiteuse, les Gones ont non seulement su remonter la pente mais ont profité de l’entrée fracassante de Lucas Paqueta (24 ans) en seconde période pour faire la différence. Auteur d’un but et d’une implication sans faille, le milieu de terrain brésilien était donc remplaçant... pour être arrivée à la causerie de Peter Bosz avec une minute et demie de retard. Bosz n’a pas badiné.

« Les règles sont là pour tous les joueurs et donc aussi pour Lucas, c’est clair », explique-t-il. Paqueta a ensuite présenté ses excuses directement à son entraîneur, conscient de la boulette. Bosz raconte la suite : « Je lui ai dit que je voulais voir ces excuses sur le terrain, si c’était nécessaire. Il a ensuite montré la vraie mentalité, m’a donné la bonne réponse. » Juninho dans le sens de l’entraîneur de l’OL.

« Honnêtement, je préfère perdre 5-0 que prendre certaines décisions qui vont contre nos valeurs. On a des valeurs. J’ai déjà discuté avec l’agent de Paqueta aussi, a-t-il poursuivi. Malheureusement, il n’y a pas le choix. C’est décidé avant. On ne sait pas pourquoi il est arrivé en retard mais la porte était déjà fermée. À partir du moment où le coach démarre la causerie et que le joueur n’est pas rentré, il sait que quelque chose va se passer. »

