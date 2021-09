OL : les Gones attaqués malgré eux dans l'affaire OGC Nice - OM, Aulas répond !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

C'est peu dire que les sanctions prononcées par la commission de discipline hier suite aux incidents survenus lors d'OGC Nice-OM n'ont pas plu du côté de Marseille. La victoire sur tapis vert était attendue, notamment parce qu'il y avait eu trois précédents, notamment Bastia-Lyon en 2017. C'est d'ailleurs ce qui a valu à l'OL de se prendre un tacle de la part de Sébastien Jibrayel.

L'adjoint au maire de Marseille en charge du sport a écrit sur Twitter : "Je prends acte de la décision prise par la LFP même si je m'attendais à mieux pour l'OM. Nos joueurs sont blessés, le terrain est envahi, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies… et malgré cela, on doit rejouer le match. Ah j'oubliais, nous ne sommes pas l'OL". A Marseille, on ne manque jamais une occasion de pointer du doigt l'emprise de Jean-Michel Aulas sur les instances… Evidemment, ce dernier ne pouvait pas ne pas réagir : "Merci de ne pas nous utiliser comme contre-feu, cela ne vous honore pas en tant qu’élu de la République".

