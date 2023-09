OL : les Gones cancres de l'Europe, c'est prouvé !

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

La réception du Havre dimanche était l'occasion rêvée pour l'Olympique Lyonnais de lancer enfin sa saison. La pression était quelque peu retombée après le renvoi de Laurent Blanc et l'arrivée annoncée de Fabio Grosso, sans parler du fait que le promu normand semblait prenable. Mais non. Les Gones ont dû se contenter d'un piteux 0-0. Et même s'ils ont pris leur deuxième point de la saison, il demeure dans les tréfonds du classement, ce qui rend leur entame de saison calamiteuse.

3 clubs sur 96 n'ont pas mené cette saison

D'ailleurs, une statistique est là pour le souligner. Parmi les 96 clubs des cinq grands championnats européens, trois n'ont pas mené une seule minute cette saison : Luton Town, Empoli et l'Olympique Lyonnais. Soit un promu en Premier League, la lanterne rouge vif de Serie A (4 défaites en 4 journées, 12 buts encaissés, 0 marqué) et, donc, les Gones. Une statistique qui montre à quel point le chantier est conséquent pour Fabio Grosso...

Le calendrier de l'Olympique Lyonnais pour la saison 2023-24

