OL : les Gones dominent Louvain en amical, Blanc agacé malgré tout !

Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Alors que la Coupe du monde au Qatar bat son plein, l'Olympique Lyonnais s'est imposé ce jeudi contre Louvain (5-3) en match amical grâce notamment à un triplé de Moussa Dembélé. S'il était satisfait de la production offensive de son équipe, Laurent Blanc s'est montré beaucoup moins dithyrambique avec sa défense.

"Il ne faut pas retenir que les mauvaises choses, il faut aussi retenir les bonnes choses. Il faut analyser les deux. Il faut continuer et persévérer dans ce qu'on essaye de mettre en place : du mouvement, du jeu à une ou deux touches. On a pu le faire par séquences aujourd'hui, mais il faut aussi se rendre à l'évidence : défensivement on n'est pas assez solide ! Les problèmes défensifs ne se règlent pas d'un claquement de doigt. Il faut travailler, persévérer et être surtout plus agressif ! J'essaye de faire comprendre à tout le monde, pas seulement aux défenseurs, que le groupe n'est pas assez agressif. On n'est pas assez agressif dans la récupération du ballon, pour couper les actions adverses. Il faut le faire comprendre et le mettre en pratique à l'entraînement puis en match", a regretté l'entraîneur lyonnais au micro d'OL TV.