OL : les Gones n'ont pas réussi l'objectif lancé par Bosz

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Après la victoire face au Sparta Prague (3-0), le 4 novembre dernier, qui avait assuré la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Peter Bosz avait fixé un objectif à son équipe : remporter les deux derniers matchs de poule.

Mais les Gones, qui ont concédé ce jeudi le match nul sur sa pelouse contre les Glasgow Rangers (1-1), n'y sont pas parvenus. "On voulait absolument gagner ce match. On n’a pas bien joué en première période. Le pressing n’était pas là, il n’y avait pas d’intensité avec le ballon. Mais la seconde période était mieux. On avait des occasions et on aurait même pu gagner", a regretté l'entraîneur rhodanien en conférence de presse d'après-match.

