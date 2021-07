Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Ancien membre du staff de l'OL aujourd'hui à Dijon, Grégory Coupet a vu éclore Maxence Caqueret dans la Capitale des Gaules. Dans le dernier numéro de Onze Mondial, l'ancien gardien de Lyon et des Bleus est dithyrambique à l'égard du milieu de terrain de l'équipe de France Espoirs.

Maxence Caqueret a conquis Grégory Coupet

« Il me fait penser à N’Golo Kanté, dans le sens où ce n’est pas un monstre physique, mais il a les mêmes qualités. C'est-à-dire courir vite et longtemps. Et aller constamment harceler son adversaire tout en étant capable de distiller de bonnes passes. C’est un joueur d’équipe qui privilégiera toujours son partenaire. Il prend à cœur son poste, il sait que c’est une position de transition, de porteur d’eau. Et ça, il le fait merveilleusement bien. Sa première qualité, c’est sa tête qui fonctionne très bien et très vite. Il a une vraie qualité dans la psychologie et le mental. Et tactiquement, ses sens sont hyper développés », explique Grégory Coupet.

S'il s'est parfois retrouvé mis de côté pour permettre aux Brésiliens de Juninho d'avoir plus de temps de jeu, Maxence Caqueret n'est pas mal géré par l'OL d'après Grégory Coupet : « C’est un jeune formé au club, ce n’est jamais évident. Surtout lorsque tu évolues dans un grand club comme l’OL qui recrute beaucoup. Il faut être un phénomène incroyable pour s’imposer directement. Il arrive tout doucement, sans griller les étapes. En plus de ça, il est très bien encadré. Il parvient à prendre ce qu’on lui donne. Et je trouve qu’à chaque fois que le coach fait appel à lui, c’est plutôt cohérent et positif. Et puis il a quand même disputé une trentaine de matchs cette saison ».

