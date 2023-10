OL : les Gones réveillés par un ancien de l’OM et du FC Barcelone ?

On ne peut pas reprocher à Christophe Dugarry de faire dans la langue de bois. Quand le Champion du Monde 1998 est choqué, il n’hésite pas à le dire et après avoir longtemps tapé sur ses Girondins, c’est désormais l’OL qui est dans son viseur.

Sur RMC Sport, l’ancien joueur de Bordeaux, de l’OM et du FC Barcelone a fracassé John Textor, traitant l’Américain de « guignol », mais également les joueurs de Fabio Grosso à qui il réclame une réaction d’orgueil.

« Les joueurs sont incapables de faire trois passes et de gagner un match. Je veux bien que l'on tape sur Textor, on l'a fait et on le referra. C'est un guignol ! C'est un guignol. Il n'aurait jamais fallu lui vendre le club. C'est un guignol on le sait mais j'en appelle à la responsabilité des joueurs. Incapables de gagner un match ou de jamais mener au score. Ils n'ont quand même pas l'effectif pour être dernier. Je n'ai aucune compassion avec les joueurs dans le cas actuel. On ne le demande pas de gagner la Ligue des champions mais seulement de gagner un match. [...] Ils sont les seuls et uniques responsables ! Mettez-vous des coups de tête dans le vestiaire s'il le faut, mais réagissez ! Réagissez ! »