OL : les Gones se sont trouvés le plus inattendu des avocats avant Reims

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

C'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Dans l'édition du jour de L'Equipe, Vincent Duluc signe un papier dans lequel il prend la défense de l'OL sur deux des dossiers polémiques de la semaine. Le premier est l'interview au vitriol de Moussa Dembélé à Foot Mercato. Le journaliste se permet de rappeler à l'attaquant, qui s'est comparé à un esclave après des propos maladroits de Bruno Cheyrou, qu'il est allé au bout de son contrat chez les Gones pour toucher une grosse prime à la signature dans son nouveau club. Et Duluc d'ironiser sur le fait qu'il joue aujourd'hui en Arabie Saoudite pour le projet sportif...

Un vestiaire agacé par les rumeurs de division

Mais ce n'est pas tout ! Il a été dit que le vestiaire de l'OL était fracturé entre les purs Lyonnais et le reste des joueurs. Duluc assure qu'il existe "peu de signes visibles" de cette fracture et qu'"une large partie du vestiaire s'est plutôt agacée de ce qui lui est revenu sur le sujet". Mais le journaliste de L'Equipe ne dépeint pas non plus un monde tout rose entre Rhône et Saône puisqu'il pointe du doigt l'"invisibilité de la nouvelle gouvernance". En début d'après-midi, l'OL se rend à Reims pour tenter de se relancer. L'occasion de vérifier si l'harmonie règne bel et bien dans les rangs lyonnais...

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life