OL : les joueurs ont vidé leur sac en interne, l'avenir de Bosz concerné !

Alors que Peter Bosz était attendu en conférence de presse à deux jours d’aller à Bordeaux en clôture de la 17e journée de Ligue 1 (20h45), c’est Maxence Caqueret qui est arrivé en premier. En rassurant sur l’état d’esprit du groupe de l’OL. « On a toujours envie de rejouer un match après une défaite. On veut sa rattraper et gagner. On est pressé de jouer dimanche, a-t-il affirmé devant les médias. On est déçu de cette défaite et on n'est pas à notre place mais on a bien parlé pour mettre les choses au clair. On a un bon match et un bon calendrier pour se rattraper avant la trêve. On va tout faire pour gagner nos cinq matches. »

Le milieu de terrain de l'OL, s’il a admis des défaillances collectives, a conforté Peter Bosz. « On a des manques mais on travaille bien pour corriger ces manques de combativité et de défense collective, a-t-il ajouté. On est tous dans le même sac. Le coach est à 100% avec l'effectif, l'effectif est à 100% avec le coach, on a tous le même objectif. On se doit de donner plus. Je crois qu'on n'a pas tout fait à 100%, c'est quelque chose qui pêche dans nos résultats. La chose la plus important est de se battre de la première à la 90e minute ensemble. »

🎙 @MaxenceCaqueret et le coach Peter Bosz seront en conférence de presse ce vendredi à partir de 12h45, à deux jours du match #FCGBOL.



À suivre en direct sur #OLPLAY 👉 https://t.co/szeffqHUxE pic.twitter.com/4K7v3qKFVi — Olympique Lyonnais (@OL) December 3, 2021