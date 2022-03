OL : Les Lyonnais accrochés par Porto

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Un début de match idéal pour l'OL. Avec un but signé Moussa Dembélé dès la 13e minute. Bien servi par Leo Dubois, l'attaquant des Gones contrôlait le ballon de la cuisse avant de tromper Costa du pied droit. Ce même Dembelé qui, huit minutes plus tard et encore sur un service de Dubois, voyait sa tête flirter avec la baraque transversale du gardien portugais.

Un temps dépassés, les joueurs de Porto ne mettaient que quelques minutes à réagir. A la 27e, sur un service de Vieira, Pepê reprenait d'une volée du droit et trompait Lopes dans la lucarne (1-1, 27e). Tout reste à faire en seconde période même si l'OL tient à cet instant sa qualification pour le tour suivant en Ligue Europa.

Pour résumer Ce soir, à 21 heures, en 8e de finale retour de la Ligue Europa, l'OL accueille le club portugais du FC Porto une semaine après sa victoire (1-0) lors du match aller. Au terme des 45 premières minutes de la rencontre, voici ce qu'il faut retenir.

Benjamin Danet

Rédacteur