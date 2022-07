OL : les Lyonnais humiliés par Willem II en match amical

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Il ne faudra pas en tirer de conclusion définitive. Car il ne s'agit que d'une rencontre amicale et l'OL a encore deux semaines pour finaliser sa préparation estivale et se présenter dans les meilleures conditions pour la reprise de la Ligue 1. Mais tout de même...

Les hommes de Peter Bosz, qui affrontaient la modeste formation néerlandaise de Willem II, seconde division, ont été balayés sur le score sans appel de 5-0. Le score était déjà de 3-0 à la pause pour les Bataves. Plus, beaucoup plus inquiétant, le jeu proposé par les Gones et leur manque de réaction face à des joueurs largement à leur portée.

Ultime précision, Willem II aurait pu s'imposer sur un score encore beaucoup plus lourd avec davantage de précision dans le dernier geste. Préoccupant, tout de même, avant de retrouver Feyenoord, demain, avec un onze de départ modifié on l'imagine et plus costaud.