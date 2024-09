OL : les Lyonnais ont porté l'Algérie !

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 ont bien débuté pour l’Algérie qui s'est imposée hier face à la Guinée équatoriale (2-0), un succès qui permet aux Fennecs de prendre la première place de leur groupe.

Aouar et Gouiri buteur, Benrahma actif

Si Saïd Benrahma s'est montré actif, ce sont deux anciens de l'OL qui ont fait la différence en deuxième mi-temps, alors que Riyad Mahrez avait raté un penalty. L'ancien joueur de Chelsea s'est fait pardonner avec une grosse frappe à l'origine du but d'Houssem Aouar. Et Amine Gouiri, entré quelques minutes plus tôt, a scellé le succès algérien dans le temps additionnel sur un contre, en remportant son duel avec le gardien guinéen. Une victoire estampillée OL, où plutôt anciens de l'OL, donc.