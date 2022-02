OL : Peter Bosz annonce une pluie de retours avant Nice et assume ses choix

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Le point santé

« Il y a encore un entraînement demain mais depuis le début de semaine, Jason (Denayer) et Tino (Kadewere) se sont entraînés complètement avec le groupe. Castello (Lukeba) ne s’est pas entraîné. Houssem (Aouar) et Damien (Da Silva) ont seulement un entraînement. Karl (Toko Ekambi) vient de reveni. Jeff Reine-Adélaïde va jouer en réserve ce week-end ».

Sur ses erreurs à Monaco

« On étaient habitués à gagner ces dernières semaines donc ça fait mal. Surtout la façon dont on a commencé le match. On a parlé avec le groupe. Encore une fois ça n’a rien à voir avec le système parce que le premier but vient d’une touche. Je n’ai pas de regrets sur la composition d’équipe à Monaco. Aucune seconde. Quand j’ai pas d’ailiers, d’attaquants, comment je fais ? Les joueurs pas là, blessés, je peux pas les mettre dans l’équipe ».

🎙 Le coach Peter Bosz avant #OLOGCN : "Je n'ai pas de regret sur la composition alignée à Monaco. Quand j'ai beaucoup de joueurs absents, c'est dur. On a choisi un système avec lequel on jouait sans vrais ailiers car ils n'étaient pas là. Il y avait plus de solidité défensive." — Olympique Lyonnais (@OL) February 10, 2022

Sur l'importance du match de Nice et la pression

« On veut gagner ce match contre Nice. Chaque défaite met de la pression. Il faut se focaliser sur la rencontre de samedi. Cela ne sert à rien de parler de podium. Je fais la composition avec les joueurs disponibles ».

Sur la possibilité d'un changement de système

« On est pas dans une situation où chaque poste est doublé et on peut ne pas changer de système en cas de blessure, là il faut s’adapter. On a plusieurs possibilités avec les retours de Karl, Jason et Tino ».

Sur la méfiance de rigueur face à Nice

« Je connais l’équipe de Nice, ça n’a pas beaucoup changé. Ils ont joué la même équipe contre Clermont, c’est pas pareil, contre Paris c’est pas pareil. Ça m’a fait beaucoup plaisir de voir leur match hier (…) A l’aller on était dans une période où on jouait bien. Pendant 80 minutes personne ne croyait qu’on allait pas gagner. C’est le football. Bien sûr que je suis revanchard. Les gens n'ont pas oublié le dernier match de la saison dernière aussi ».

Sur le passage de Xherdan Shaqiri, qui ne s'est jamais adapté à l'OL

« On a utilisé Xherdan Shaqiri au début côté droit mais à mon avis il peut pas jouer dans les grands espaces. C’est un 10, un passeur, peut-être le meilleur qu’on avait dans son registre, avec sa vision de jeu. Maintenant on a plusieurs joueurs à ce poste. Bien sûr que je voulais qu’il vienne. Il a joué à Liverpool aussi dans ce côté droit mais dans une équipe très offensive. On a essayé au début de jouer différemment avec lui. On a été patients car il avait connu des blessures. ».

Retranscription : compte Twitter d'Inside Gones.